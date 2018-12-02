Борис Игнатьев – о жеребьевке отборочного турнира Евро-2020: "Когда-то из-за ничьи с Кипром мы не вышли на ЧМ. Решили, что все сложится само собой"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом "СЭ" оценил результаты сегодняшней жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 для сборной России.

Соперниками нашей национальной команды по группе I стали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Матчи пройдут с марта по ноябрь 2019 года, в финальный этап чемпионата Европы попадут сборные, которые займут первые два места в группе.

– Не худший вариант, – сказал Игнатьев. – Думаю, наша сборная разыграет 1-2-е места с бельгийцами и шотландцами. Кипр, Казахстан и Сан-Марино сейчас не могут составлять конкуренцию фаворитам группы. С Бельгией все понятно – бронзовый призер чемпионата мира. А вот над шотландцами у нас есть определенное преимущество с точки зрения технико-тактической подготовки. Если россияне будут выступать в отборе на Евро также самоотверженно, как на ЧМ-2018, а не как в двух своих последних матчах, то выйдут в финальную стадию ЧЕ.

Однако футбол непредсказуем, и нужно быть готовым ко всему. Кто-то хорошо играет при должно отношении к сопернику и себе, а другие не могут прыгнуть выше головы, если им не помочь. В свое время мы с Кипром сделали ничью и этих очков не хватило, чтобы выйти на чемпионат мира. Тогда наша команда решила, что все сложится само по себе. (Евгений Белоусов)