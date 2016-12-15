Бильбао представил логотип чемпионата Европы 2020 года, информирует официальный сайт УЕФА. Бильбао – один из 13 городов, которые примут турнир. Презентация логотипа с участием президента УЕФА Александера Чеферина прошла в городской ратуше Бильбао недалеко от стадиона "Сан-Мамес", где пройдут три встречи группового турнира и один матч 1/8 финала. Отметим, что у каждого из 13 городов турнира будет свой логотип.
#EURO2020 #Bilbao logo! pic.twitter.com/JnUZptWZB5– UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 15 декабря 2016 г.