Андрей Лунев: "Группа рабочая, играть можно и нужно"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев оценил результаты жеребьевки отборочного этапа Евро-2020 для российской команды. Она попала в группу I вместе со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Перед жеребьевкой не было никаких предчувствий или предпочтений. Посмотреть церемонию толком не получилось: ехал в аэропорт, поэтому застал только концовку, когда нам вытащили Казахстан и Сан-Марино. На мой взгляд, группа рабочая, играть можно и нужно", - цитирует Лунева официальный твиттер сборной России по футболу.

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