Алексей Сорокин: "Место проведения матча-открытия Евро-2020 могут выбрать в декабре"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что выбор города-организатора матча-открытия Евро-2020 будет сделан исполкомом УЕФА. Ближайшее заседание этого органа состоится в декабре. Ранее стало известно, что на проведение первого матча турнира претендует стадион в Санкт-Петербурге.

- Действительно, открылась такая возможность, и мы посчитали, что вполне можем достойно быть представлены в этой роли – приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - На проведение будет претендовать несколько городов, но кто именно – мы не знаем. Шансы Санкт-Петербурга оценить пока трудно. Решать данный вопрос, думаю, будет исполком УЕФА, на конгресс его вряд ли будут выносить. В этом году остался один исполком – 7 декабря. Повестка его еще неизвестна, но теоретически этот вопрос могут включить и в это заседание.