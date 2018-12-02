Александр Мостовой – о жеребьевке отборочного турнира Евро-2020: "Из нашей группы выйдут Бельгия и Россия"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом "СЭ" оценил результаты сегодняшней жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 для нашей национальной команды.

Соперниками россиян по группе I стали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Матчи пройдут с марта по ноябрь 2019 года, в финальный этап чемпионата Европы попадут сборные, которые займут первые два места в группе.

- Мы обязаны выходить в на Евро, - считает Мостовой. - Я и не ожидал тяжелой жеребьевки из-за формата турнира, вот и досталась довольно легкая группа. Ведь есть такие, где три-четыре соперника претендуют на путевки. А у нас - Бельгия и мы. Шотландия давно никуда не попадала, а остальные просто аутсайдеры. Кого, кроме бронзовых призеров ЧМ-2018, опасаться России? Разве что шотландцев, с которыми на выезде всегда непросто. Но не сомневаюсь, что на ЧЕ мы будем. Не вижу, кто может помешать.

- А если все-таки не выйдем из группы...

- ...Это станет сенсацией. Вот если бы вместо Кипра попалась Греция, Словения или Словакия, то еще можно было бы как-то понять неудачу. А так "отрезаем" сразу три команды - Казахстан, Кипр и Сан-Марино. Мне кажется, что последних даже мы, ветераны, можем обыграть. (Смеется.) (Арман Мкртчян)