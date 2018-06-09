Александер Чеферин: "Санкт-Петербург будет полностью готов принять матчи ЧЕ-2020"

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что Санкт-Петербург будет готов принять матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года после проведения в городе чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира. Встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.

- Стадион "Санкт-Петербург" уже принимал матчи Кубка конфедераций. Арена готова к чемпионату мира, так что нет оснований полагать, что она не будет готова к чемпионату Европы. Все в порядке. Без сомнений, стадион успешно примет матчи чемпионата Европы через два года, - цитирует ТАСС Чеферина.