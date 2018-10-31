Администрация Санкт-Петербурга: город готов к Евро-2020

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга объявила о готовности города к чемпионату Европы-2020. В Санкт-Петербурге пройдут 3 игры группового турнира и встреча 1/4 финала.

"Сегодня в Смольном временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар обсудили ход подготовки города к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Как отметил Александр Беглов, за последние годы Санкт-Петербург стал местом проведения крупнейших соревнований. Благодаря созданной к чемпионатам (чемпионат мира по хоккею 2016 года, Кубок конфедераций по футболу - 2017 и чемпионат мира - 2018) инфраструктуре он уже сейчас готов принять матчи Евро-2020", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы городского правительства.

- Подготовка к турниру такого высокого уровня требует постоянной работы. Для этого нужно объединить усилия федеральных и региональных органов власти, УЕФА, оргкомитета, всех заинтересованных организаций. Мы учтем все ваши замечания, пожелания и будем всем благодарны за сотрудничество, - сказал Беглов.