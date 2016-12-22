Вратарь сборной Уэльса написал картины об участии команды в Euro-2016

Вратарь сборной Уэльса Оуэйн Фон Уильямс создал серию картин, посвященных участию команды в чемпионате Европы-2016. Голкипер не принял участия ни в одном матче, но, по его словам, был впечатлен атмосферой турнира и захотел запечатлеть на холсте кадры запоминающегося лета.

Напомним, что сборная Уэльса впервые участвовала в финальной стадии чемпионата Европы и с ходу добралась до полуфинала.