Вратарь сборной Уэльса написал картины об участии команды в Euro-2016

Вратарь сборной Уэльса Оуэйн Фон Уильямс создал серию картин, посвященных участию команды в чемпионате Европы-2016. Голкипер не принял участия ни в одном матче, но, по его словам, был впечатлен атмосферой турнира и захотел запечатлеть на холсте кадры запоминающегося лета.
Напомним, что сборная Уэльса впервые участвовала в финальной стадии чемпионата Европы и с ходу добралась до полуфинала.
Wales goalkeeper Owain Fon Williams turned to painting to cure his post-Euros blueshttps://t.co/tt0CsPTd3C pic.twitter.com/jp5N8Cb1j0– BBC Sport (@BBCSport) 22 декабря 2016 г.
Москвич1985
интересно, а наши игроки попали в сюжет картин?)
16:32