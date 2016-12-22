15:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Вратарь сборной Уэльса написал картины об участии команды в Euro-2016

0
0
0
1

Вратарь сборной Уэльса Оуэйн Фон Уильямс создал серию картин, посвященных участию команды в чемпионате Европы-2016. Голкипер не принял участия ни в одном матче, но, по его словам, был впечатлен атмосферой турнира и захотел запечатлеть на холсте кадры запоминающегося лета.

Напомним, что сборная Уэльса впервые участвовала в финальной стадии чемпионата Европы и с ходу добралась до полуфинала.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Москвич1985

интересно, а наши игроки попали в сюжет картин?)

16:32

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ