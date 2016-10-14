17:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Суд смягчил наказание российским болельщикам, осужденным за беспорядки на Euro-2016

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Суд в Провансе смягчил наказания российским болельщикам Алексею Ерунову и Сергею Горбачеву, осужденным за участие в беспорядках во время Euro-2016. Об этом в твиттере сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

После беспорядков в Марселе перед матчем группового турнира Англия – Россия (1:1) Ерунов, Горбачев, а также Николай Морозов получили сроки от одного до двух лет лишения свободы.

– Суд французского Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачеву на 3 месяца, Ерунову на 6. Теперь их сроки 15 и 18 месяцев, – написал Шпрыгин. – Теперь в ноябре предстоит рассмотрение судом ходатайства о выдворении 3 российских болельщиков, отбывающих наказание в Марселе, из Франции.

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