Симоне Дзадза: "Промах с пенальти на Euro-2016 сильно меня травмировал"

Нападающий "Валенсии" и сборной Италии Симоне Дзадза признался, что его сильно расстроил промах в серии пенальти на Euro-2016. По его словам, сейчас он нормально воспринимает шутки по поводу необычного стиля исполнения того удара, который закончился неудачей.

– Это был насыщенный год, – цитирует Gazzetta dello Sport Дзадзу. – Тот пенальти меня сильно травмировал. После Euro мне было очень плохо, я сильно похудел за лето. Но появившиеся потом видео не сильно меня тревожили. Теперь я и сам смеюсь над "танцем Дзадзы". Буквально на днях шутили с Марио Суаресом по поводу этого удара. Меня заставляло страдать неправильное мнение людей о том, что я проявил этим ударом свою несерьезность и тщеславие.