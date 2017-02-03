12:48 3 февраля | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Симоне Дзадза: "Промах с пенальти на Euro-2016 сильно меня травмировал"

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Нападающий "Валенсии" и сборной Италии Симоне Дзадза признался, что его сильно расстроил промах в серии пенальти на Euro-2016. По его словам, сейчас он нормально воспринимает шутки по поводу необычного стиля исполнения того удара, который закончился неудачей.

– Это был насыщенный год, – цитирует Gazzetta dello Sport Дзадзу. – Тот пенальти меня сильно травмировал. После Euro мне было очень плохо, я сильно похудел за лето. Но появившиеся потом видео не сильно меня тревожили. Теперь я и сам смеюсь над "танцем Дзадзы". Буквально на днях шутили с Марио Суаресом по поводу этого удара. Меня заставляло страдать неправильное мнение людей о том, что я проявил этим ударом свою несерьезность и тщеславие.

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Материалы REN-TV

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