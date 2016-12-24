18:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Рой Ходжсон: "Я не хочу ничего слышать об Исландии"

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Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон выразил мнение, что команда неправильно настроилась на матч 1/8 финала Euro-2016 против Исландии (1:2). После вылета с турнира Ходжсон был отправлен в отставку, а исландцы в 1/4 финала уступили Франции (2:5).

- Игра была одним большим сюрпризом, - цитирует ESPN Ходжсона. - Мы были убаюканы ложным ощущением безопасности. Не только тренеры, но и игроки. Все шло хорошо: тренировки были неплохими, все были мотивированы. Мы думали, что лучше играем, у нас сильнее состав, лучше форма, больше уверенности.

Я снимаю шляпу перед соперником. Если кто-то меня спросит: "Что вы думаете о них?", я буду рассыпаться в комплиментах. Но после поражения я ничего не хочу слышать об Исландии.

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