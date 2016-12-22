Российский футбольный болельщик освобожден из тюрьмы во Франции

Консул генерального консульства РФ в Марселе Даниил Болтакс подчеркнул, что российский болельщик Николай Морозов, приговоренный во Франции к 12 месяцам лишения свободы за участие в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы-2016, освобожден из-под стражи. По его словам, мужчина направляется на родину.

- Николай Морозов освобожден из-под стражи и возвращается в Россию, - приводит ТАСС слова Болтакса. - Сейчас он находится в самолете или уже в небе над Францией.

В июне за участие в беспорядках в Марселе перед матчем Euro-2016 между сборными России и Англии суд приговорил трех российских фанатов к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет.

Директор по работе с болельщиками московского "Локомотива" Алексей Ерунов был осужден на два года, директор фан-клуба "Арсенала" Сергей Горбачев - на 18 месяцев, болельщик московского "Динамо" Морозов - на один год.

Ожидается, что Ерунов будет освобожден из французской тюрьмы в середине января 2017-го. Третий российский болельщик Горбачев мог быть освобожден до нового года, однако принял решение остаться в тюрьме до января в знак солидарности с Еруновым.