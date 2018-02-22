Российский фанат арестован в Мюнхене за беспорядки на Евро-2016

Полиция Мюнхена арестовала российского болельщика, сообщает BBC. Его подозревают в причастности к беспорядкам в Марселе в преддверии матча Евро-2016 Россия - Англия (1:1). 31-летнего мужчину обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений 51-летнему англичанину. Последний получил тяжелые травмы головы после удара металлическим прутом, а его левая половина тела была парализована.

Россиянин был арестован в аэропорту Мюнхена. Отмечается, что он направлялся в Бильбао на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак".

В результате массовых беспорядков перед матчем Россия - Англия 20 российских болельщиков были депортированы, трое приговорены к тюремным срокам. Все они уже вышли на свободу.