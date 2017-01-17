Российские болельщики вернутся из Франции в Россию 18 января

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин подчеркнул, что два российских фаната, которые были осуждены по делу о беспорядках во время чемпионата Европы-2016, вернутся в Россию 18 января.

Речь идет о двух болельщиках: 29-летнем Алексее Ерунове и Сергее Горбачеве. Изначально они были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация, и тюремные сроки были сокращены – до 18 и 15 месяцев соответственно. Они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.

– Долгожданная радостная весточка, – написал Шпрыгин на своей странице в твиттере. – Вечером в Шереметьево F рейсом AF1144 в 00:40 домой вернутся два российских болельщика из тюрьмы г. Марселя!

Российские болельщики будут высланы из Франции 17 января