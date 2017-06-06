Роман Нойштедтер: "Беспорядки на чемпионате Европы отвлекали"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в интервью goal.com рассказал, как восприняла команда беспорядки с участием российских болельщиков на прошедшем чемпионате Европы во Франции. По его словам, это отвлекало команду.

– Конечно, все это не прошло мимо сборной. Ни команда, ни болельщики, никто не хотел, чтобы нас исключили из турнира. Между тем, футбольное руководство обращалось к хулиганам и пыталось объяснить ситуацию. Тем не менее, никто не знал точно, что произошло и кто начал первым эти беспорядки. Конечно, подобные вещи очень отвлекают.