Президент Федерации футбола Франции лично обещал, что Бензема сыграет на Евро-2016

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт лично обещал нападающему "Реала" Кариму Бензема, что он выступит на Евро-2016, и не сдержал слово, утверждает JDD. Изданию стало известно, что Ле Грэт и Бензема встречались перед турниром. В ходе встречи функционер дал слово, что Бензема получит вызов в сборную Франции на Евро-2016, однако этого не случилось.

По данным источника, на Ле Грэта оказывалось политическое давление, поскольку как раз в этот период некоторые чиновники, включая тогдашнего премьер-министра Франции Мануэля Вальса, высказались против возвращения Бензема в сборную из-за его причастности к скандалу, связанному с шантажом Матье Вальбуэна, из-за чего форвард "Реала" с 2015 года не играет за Францию.