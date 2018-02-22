Посольство России в Германии выступило против задержания российского болельщика

Посольство России в Германи выступило против задержания гражданина РФ в Мюнхене. 22 февраля в СМИ появилась информация, что 31-летний россиянин арестован в Мюнхене по делу о беспорядках в Марселе в июне 2016 года. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений 51-летнему англичанину. Последний получил тяжелые травмы головы после удара металлическим прутом, а его левая половина тела была парализована. Массовые столкновения болельщиков произошли перед матчем группового турнира Евро-2016 Россия - Англия (1:1).

"Сегодня, 22 февраля, в ходе первого судебного заседания по делу задержанного накануне в аэропорту Мюнхена гражданина России (1986 года рождения) было вынесено решение о его аресте. В ближайшее время на основании материалов, представленных французской стороной, должно быть установлено наличие оснований для его экстрадиции во Францию.

Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ. Генконсульство России в Мюнхене уже предприняло соответствующий демарш перед баварскими властями. Требуем конкретизации оснований для его задержания и ареста. Судебное заседание носило закрытый характер. Ни родные задержанного, ни сотрудники Генконсульства на него допущены не были.

Рассматриваем данный случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Продолжим добиваться неукоснительного соблюдения прав российского гражданина в том числе на непредвзятое отношение и объективное рассмотрение его дела. Исходим из наличия всех оснований для его содержания на период разбирательства не в следственном изоляторе, а в Генконсульстве РФ в Мюнхене. Готовы предоставить соответствующие гарантии.

Держим ситуацию на контроле, оставаясь в контакте с родственниками нашего гражданина. Добиваемся предоставления к нему консульского доступа в ближайшее время", - написал пресс-атташе посольства Денис Микерин в Фейсбуке.

Россиянин был арестован в аэропорту Мюнхена. Отмечается, что он направлялся в Бильбао на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Атлетико" - "Спартак".

В результате массовых беспорядков перед матчем Россия - Англия 20 российских болельщиков были депортированы, трое приговорены к тюремным срокам. Все они уже вышли на свободу.