13:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

МИД рассчитывает на скорое возвращение осужденных болельщиков сборной РФ из Франции

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Уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что осужденные во Франции болельщики сборной России в обозримом будущем вернутся на родину. Российские болельщики Николай Морозов, Сергей Горбачев и Алексей Ерунов решением марсельского суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем АнглияРоссия (1:1) на Euro-2016.

– Держим этот вопрос под контролем, и наше генеральное консульство, и посольство, и МИД России, – цитирует "Р-Спорт" Долгова. – Мы в контакте и с самими гражданами Российской Федерации и их адвокатами, им оказывается все необходимое консульское и правовое содействие. Насколько мне известно, необходимый уровень взаимодействия с французскими властями присутствует. Дело движется, как понимаю, там сейчас апелляционные процедуры, дела рассматриваются. Не буду входить в детали. Наша задача – не допускать нарушения законных прав наших граждан. Мы рассчитываем, что в обозримой перспективе, как можно скорее, наши граждане вернутся на родину.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161013/1110709102.html

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