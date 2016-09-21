12:07 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Марк Вильмотс: "Я позволял Наингголану курить во время Euro-2016"

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Бывший главный тренер Бельгии Марк Вильмотс рассказал, что во время чемпионата Европы-2016 позволял полузащитнику Радже Наингголану курить. Ранее стало известно, что новый наставник бельгийцев Роберто Мартинес ввел систему штрафов для футболистов за нарушение порядка, в том числе за курение и употребление алкоголя.

– На Euro-2016 вся команда соблюдала режим, – сказал для VTM Вильмотс. – Никакого пива или алкоголя перед играми. Был разрешен один стакан красного вина, и то при полном согласовании со штабом. Я предпочитаю, чтобы мои подопечные пили и курили у меня на глазах, нежели за моей спиной.

Наингголан? Человек проделывает огромный объем работы на поле. Ему было разрешено курить, чтобы он не перебарщивал и чтобы не курил в отеле, потому что там срабатывает пожарная сигнализация, за что федерация футбола потом выплачивает штраф.

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