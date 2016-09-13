Мариу Фернандес: "Игроки сборной России не отбывали номер во Франции"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес считает, что футболисты сборной России полностью выложились на минувшем Euro-2016. Команда Леонида Слуцкого заняла последнее место в своей группе, набрав одно очко.

– Как вам игра сборной России при Черчесове?

– В целом, понравилась. Смолов хороший гол забил Гане. Просто футболистам еще нужно привыкнуть к новым требованиям тренера.

– Почему, на ваш взгляд, сборная России провалилась на Euro?

– Ох... Сборная старалась, боролась, но не прошла дальше. С Англией и Словакией, на мой взгляд, были на равных с соперниками. А вот дальше была встреча с Уэльсом – 0:3. Считаю, ребята полностью выложились на турнире и отдали все силы. Чего-то не хватило.

– Может быть, как раз Мариу Фернандеса?

– Ну нет. Я не Неймар, не Месси, не Криштиану Роналду. Может быть, я помог бы, но не спас бы, не повлиял бы на результат. Считаю, те, кто выступал за сборную во Франции, не отбывали номер. (Виталий АЙРАПЕТОВ)