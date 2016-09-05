Леонид Слуцкий: "Выход в финальную часть Euro - тоже серьезное достижение"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему в клубе ему работать комфортнее, чем в сборной. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.
– Тренер клуба и сборной – разные вещи. Я всегда был клубным, – сказал Слуцкий. – Конечно, каждый специалист мечтает возглавить национальную команду. Это престижно. Но не могу сказать, что мне "умереть не встать" как этого хотелось. Каждодневная работа мне ближе. Я приверженец большого количества тактических занятий, высокого уровня интенсивности. Работать так легче на длинном этапе, когда имеешь больше времени на объяснения. Есть тренеры с другим подходом, им в сборных удобнее.
На Euro-2016 я был самым молодым тренером. То есть средний возраст тренеров сборных значительно выше, чем в клубах. Некрасиво называть это "пенсией", но даже про Моуринью говорят: "Вот устанет он от каждодневного адреналина, станет мудрее, не будет ему нужен такой сумасшедший контракт, тогда и возглавит сборную Португалии". А это само собой подразумевает возраст.
Но у нас есть традиция: лучшие клубные тренеры всегда возглавляли сборные. То есть это своего рода профессиональное признание. Лобановский, Бесков, Аркадьев, Качалин – то есть так у нас исторически сложилось. Все миллион раз обжигались, на грабли наступали, и каждый следующий думал, что уж он эти грабли обойдет. И я тоже думал...
Жалею ли я, что принял сборную России? Абсолютно нет. Во-первых, были четыре шикарных победы в отборе в экстремальных условиях. Правда, о них уже все забыли. Вывод в финальную часть Euro – это тоже серьезное достижение. Из российских тренеров такое удавалось только Романцеву и Ярцеву.
И, конечно, это опыт. Выводы, которые мне помогут в дальнейшем. Жалеть точно смысла нет. А когда говорят, что человек может сломаться... Иногда он не ломается, когда его бьют дубиной, а сделают укол – и сломается. (Филипп ПАПЕНКОВ)
MMT
Яркие победы... Экстремальные условия... А вышел то из группы лузеров, все три команды из которой заняли 4-е места на евро и очень жидко об..сь
19:56
serzheo
До Евро еще были ожидания на "этого" хоть и слабые, но были. На сегодня, встает вопрос - кто пустил "его" в футбол?
19:56
Dymanomashina
Трусишка зайка серенький по КОСМОСУ летал :)
19:56
Aborigen06
футбол2018 --- Сам-то чем знаменит, чтоб такое писать?
19:53
serzheo
Подобные речи может говорить бабушка на кухне, а не тренер сборной страны. Это вообще "похороны" Слуцкий, лучше бы ты молчал.
19:52
футбол2018
Ну конечно серьезное для такого Г , как ты!
19:37
rotor23
Слуцкий-лучший российский тренер. И точка.
19:29
Конский волос
Вот возьмите себе этого лысого который пришел и наслаждайтесь его подвигами. А Лени не касайтесь. Я так и знал что после этой сборной будут г....м бросаться.
19:28
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
читаем между строк: сволочи вы неблагодарные! непризнанный гений...
19:27
П_о_в_а_р
32 команды. Из 55 (в отборе ещё меньше, помоему, играли). Включая Сан-маринки и прочие Андорры. Лёня, вернись.. на Землю.)
19:05
shpasic
так он полный цикл-то не отработал, чтобы приписывать себе заслугу выхода на Евро.
19:04
Сутра Бодуныч
поздно.Ты уже испортил себе репутацию предыдущими плаксивыми комментариями.Несостоявшийся квн-щик.
19:03
Андрей Троцкийй
Ага такими темпами мы скоро и выход на футбольное поле сам по себе за достижение считать будем
18:59