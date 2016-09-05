Леонид Слуцкий: "Выход в финальную часть Euro - тоже серьезное достижение"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему в клубе ему работать комфортнее, чем в сборной. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

– Тренер клуба и сборной – разные вещи. Я всегда был клубным, – сказал Слуцкий. – Конечно, каждый специалист мечтает возглавить национальную команду. Это престижно. Но не могу сказать, что мне "умереть не встать" как этого хотелось. Каждодневная работа мне ближе. Я приверженец большого количества тактических занятий, высокого уровня интенсивности. Работать так легче на длинном этапе, когда имеешь больше времени на объяснения. Есть тренеры с другим подходом, им в сборных удобнее.

На Euro-2016 я был самым молодым тренером. То есть средний возраст тренеров сборных значительно выше, чем в клубах. Некрасиво называть это "пенсией", но даже про Моуринью говорят: "Вот устанет он от каждодневного адреналина, станет мудрее, не будет ему нужен такой сумасшедший контракт, тогда и возглавит сборную Португалии". А это само собой подразумевает возраст.

Но у нас есть традиция: лучшие клубные тренеры всегда возглавляли сборные. То есть это своего рода профессиональное признание. Лобановский, Бесков, Аркадьев, Качалин – то есть так у нас исторически сложилось. Все миллион раз обжигались, на грабли наступали, и каждый следующий думал, что уж он эти грабли обойдет. И я тоже думал...

Жалею ли я, что принял сборную России? Абсолютно нет. Во-первых, были четыре шикарных победы в отборе в экстремальных условиях. Правда, о них уже все забыли. Вывод в финальную часть Euro – это тоже серьезное достижение. Из российских тренеров такое удавалось только Романцеву и Ярцеву.

И, конечно, это опыт. Выводы, которые мне помогут в дальнейшем. Жалеть точно смысла нет. А когда говорят, что человек может сломаться... Иногда он не ломается, когда его бьют дубиной, а сделают укол – и сломается. (Филипп ПАПЕНКОВ)