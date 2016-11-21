Криштиану Роналду: "Французы думали, что легко нас победят в финале Euro"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что в финале Euro-2016 Франция недооценила его команду. Португальцы одержали победу со счетом 1:0.

– Французы думали, что легко победят, – цитирует France Football Криштиану Роналду. – Именно такое впечатление у нас было. Когда мы начали разминку перед матчем, я чувствовал, что французы слишком расслаблены. Они много улыбались, шутили. Конечно, нет ничего в том, чтобы смеяться перед игрой. Все говорило об их самоуверенности. Мне так показалось. И я использовал это как капитан, чтобы мотивировать партнеров по команде.