09:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Коулман может уйти из сборной Уэльса в Китай

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Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман может подать в отставку в случае поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Сербии, сообщает Daily Mirror. Валлийцы занимают третье место в отборочной группе с одной победой и четырьмя ничьими в пяти матчах. Поражение от сербов существенно уменьшит их шансы на попадание в финальную стадию турнира. 

Интерес к Коулману проявляет клуб чемпионата Китая, название которого не указывается. 

Коулман возглавил сборную Уэльса в 2012 году и добился с ней лучшего результата в истории, дойдя до полуфинала Euro-2016.

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