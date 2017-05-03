Коулман может уйти из сборной Уэльса в Китай

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман может подать в отставку в случае поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Сербии, сообщает Daily Mirror. Валлийцы занимают третье место в отборочной группе с одной победой и четырьмя ничьими в пяти матчах. Поражение от сербов существенно уменьшит их шансы на попадание в финальную стадию турнира.

Интерес к Коулману проявляет клуб чемпионата Китая, название которого не указывается.

Коулман возглавил сборную Уэльса в 2012 году и добился с ней лучшего результата в истории, дойдя до полуфинала Euro-2016.