23:10 13 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Карло Анчелотти: "Euro-2016 закончилось бы для Франции более успешно, играй за сборную Бензема"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти высказал мнение, что сборной Франции для победы на чемпионате Европы-2016 не хватило нападающего "Реала" Карима Бензема. Форвард не вызывается в национальную команду в связи с участием в скандальном деле по шантажу Матье Вальбуэна. Французы проиграли в финале Euro-2016 сборной Португалии (0:1).

– Мне очень жаль, что Карим не вызывается в сборную, – сказал для Canal + Анчелотти. – Уверен, он заслуживает вызова в команду. Думаю, если бы Карим играл на Euro-2016, для хозяев турнира все бы закончилось более успешно.

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