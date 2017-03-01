Георгий Ярцев: "Думаю, подготовка к Euro-2016 была неправильной"

– Вы говорили, что такими специалистами, как Слуцкий, наш футбол не имеет права разбрасываться. И вдруг Слуцкий сам ушел. Ожидали?

– Четыре года назад сказал о Слуцком: хотите человеку сломать карьеру – дайте ему сборную. Я его работу видел еще в волгоградской "Олимпии", когда в "Роторе" трудился. Образованный, доказавший способность руководить командой. Когда я принимал сборную, она в гробу лежала. Слуцкий принял ее в таком же состоянии. Почему об этом не вспоминают?

– Из-за чемпионата Европы.

– Думаю, что подготовка была неправильной. Кто у него были советчики – не знаю, но это турнир, который требует очень тщательного и взвешенного подхода. Эту путевку добыли игроки, которых молодежью не назовешь. Я тоже в свое время, когда ехал на Euro в Португалию, прекрасно понимал, что нужна свежая кровь. Но как расставаться с теми, кто добыл эту путевку? Ведь это они добились того, чтобы сборная поехала на чемпионат!

– Стали заложником ситуации?

– Как и Слуцкий. Я понимал, что из этого состава мне следует человек пять убирать, нужны новые игроки. Он попал точно в такую же ситуацию. В сборной спрос особый. Тут ты или белый, или черный. Никто тебя жалеть не будет. Или ты даешь результат, или нет. Думаю, что Слуцкий, столкнувшись с этим, психологически растерялся. После сборной до этого только два тренера – Романцев и Газзаев – вернулись в клубы. А затем ушли. Потому что напряжение, которое было в сборной, эмоционально и физически выхолащивает.

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