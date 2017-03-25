21:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Гарет Саутгейт: "Харт стал более зрелым"

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему назначил капитаном команды на домашний матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Литвы Джо Харта. Поединок состоится 26 марта.

– Харт будет капитаном сборной Англии в матче с Литвой, – приводит goal.com слова Харта. – Пришлось серьезно подумать над тем, кого назначить капитаном, потому что в команде появились новые лидеры. Каждый из молодых игроков может взять слово, если ему есть что сказать.

Думаю, Джо стал более зрелым, он оправился от разочарования прошлым летом, сейчас для него хороший момент.

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Материалы REN-TV

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