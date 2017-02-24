Гарет Бэйл: "Матч против России - главный для меня в составе сборной Уэльса"

Нападающий "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл назвал встречу против сборной России (3:0) на чемпионате Европы-2016 лучшей для себя в составе национальной команды. Благодаря этой победе валлийцы вышли в плей-офф турнира с первого места, тогда как россияне завершили свои выступления на Euro-2016.

– Помните матч против России? Перед этой встречей на нас оказывалось большое давление, – цитирует Wales Online Бэйла. – Пожалуй, эту игру я и назову лучшей в составе сборной. Мы, вероятно, в тот вечер проделали самую большую работу по ходу турнира.