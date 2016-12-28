Федор Смолов: "На Euro-2016 сборная провалилась, но со Слуцким я не согласен"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов подчеркнул, что национальной команде по силам было выйти из группы на Euro-2016. По словам форварда, он не согласен с известной фразой экс-тренера сборной Леонида Слуцкого, произнесенной после матча с Уэльсом (0:3) и вылета с турнира.

— Почему во Франции у сборной получилось все именно так?

– Нет какого-то одного конкретного ответа, - приводит еженедельник "Футбол" слова Смолова. - По своим собственным впечатлениям я могу сказать, что мы сыграли гораздо ниже своих возможностей – это факт. Те команды, которые были в группе, нам были объективно по силам. А мы провалились. Но вы вспомните: в августе 2015 года нас вообще списали со счетов, и все смирились с тем, что мы не едем на чемпионат Европы. Тем не менее пришел Леонид Викторович Слуцкий, мы выиграли четыре матча из четырех и поехали туда. И еще. Нам все ставят в пример сборную Исландии. Ну окей, ну сборная Исландии. Они добились какого-то результата первый раз в своей истории. И наверняка последний. Но вот скажите: у них правда тот футбол, который болельщики хотят от нас видеть? Вот так бить по аутам, а потом кидать с них на 40 метров? Этого хотят от сборной России?

– Все хотят, чтобы сборная сражалась. Вы замечаете этот конфликт между болельщиками и сборной?

– Ну, возможно, он есть. Петиции те же. Но люди, которые ее подписали, этим признались, что ничего не понимают в профессиональном футболе.

– Да, 90% жителей России не понимают, в чем глупость этой петиции. Но только так, призывом разогнать сборную, они могут выразить свое отношение к российскому футболу.

– Как раз это я понимаю. Но объективно мы не топ-футбольная держава. Ждать от нас результатов сборной Германии наивно. Это факт. Но в то, что нам по силам было выйти из группы, я искренне верю. И про глупость понимаю. У нас, в принципе, страна такая. Это же не только в футболе. У нас все люди во всем разбираются, кроме своей жизни. Им тяжелее всего подойти к зеркалу и сказать: в том, что у меня чего-то сейчас нет и я сижу на диване и смотрю телевизор, виноват не учитель, не чьи-то родители, которые за кого-то заплатили, не тренер, который взял взятку, а виноват я сам. Виноват, потому что не обучился, не отдавал должное футболу, и так далее. Я же тоже выхожу на улицу и встречаю там людей, да тех же таксистов… И все, рассказывая, почему у него когда-то не получилось в футболе, говорят: "Да просто за меня некому сказать было". Но с какой стати за тебя должен кто-то говорить? Почему ты не можешь признаться перед самим собой, что ты недостаточного уровня был футболист, чтобы тебя взяли в команду? Почему ты не признаешься в том, что когда-то вместо тренировки ты решил пойти погулять с ребятами во дворе? Ты же не признаешься в этом даже сам себе. А жизнь – она не прощает таких ситуаций, она потом рассчитывается с тобой за все.

– Вас обидел в интервью со Слуцким сразу после Евро заголовок про то, как футболисты пришли к нему в номер после Уэльса и признались: "Мы – г..но"?

– Меня не обидел. Просто я на самом деле до конца не верю в эту историю. Меня там не было, поэтому не берусь судить. Я этого не говорил и так не скажу никогда. Считаю, что мы – не г..но.