Бранислав Иванович: "Скандал в матче с албанцами - самое большое разочарование в карьере"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович назвал незаслуженным лишение сборной Сербии очков после скандала во время матча отборочного турнира Euro-2016 с национальной командой Албании. Встреча группы I состоялась 14 октября на стадионе "Партизан" в Белграде, однако она не была доиграна из-за того, что в конце первого тайма над полем появился беспилотный летательный аппарат на дистанционном управлении. К БПЛА был прикреплен флаг албанских националистов с изображением карты Великой Албании. Сербский защитник Стефан Митрович сорвал стяг с БПЛА, после чего между игроками команд началась потасовка, которая закончилась выбеганием болельщиков на поле и атакой на игроков албанской сборной. Главный рефери игры Мартин Аткинсон принял решение остановить встречу, а позднее и вовсе ее отменил.

– На Euro-2016 Сербия не попала в том числе из-за скандала в матче со сборной Албании. Как вы считаете, надо было разводить команды по разным группам?

– Я говорил это раньше, повторю и сейчас. Футболисты во время матча хотят думать только о спортивной составляющей. И в тот момент больше всего пострадали игроки сборной Сербии. У нас отобрали шесть очков, хотя мы этого не заслуживали. Все были подавлены, мы просто не могли понять, что происходит вокруг нас. Это самое большое разочарование в моей карьере. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"