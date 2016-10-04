09:07 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Апелляцию фанатов из России суд в Провансе рассмотрит 14 октября

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Апелляция осужденных за участие в беспорядках во время чемпионата Европы во Франции российских болельщиков Алексея Ерунова и Сергея Горбачева будет рассмотрена судом в Провансе 14 октября. Об этом сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин. Ранее суд в Провансе отклонил апелляцию еще одного российского болельщика Николая Морозова, вместе с Еруновым и Горбачевым осужденного за участие в беспорядках.

- Рассмотрение апелляции Ерунова и Горбачева состоится 14 октября, - цитирует "Р-Спорт" Шпрыгина. - Рассмотрение также будет в Провансе.

Ранее Шпрыгин сообщал, что в случае отказа россиянам в апелляции при их примерном поведении по французскому законодательству они автоматически будут освобождены через половину присужденного им срока. Таким образом, Морозов может вернуться домой в декабре, Горбачев - в марте, а Ерунов - в июне.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161004/1109932324.html

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