Александр Ширко: "В принципе, четыре футболиста могут быть "г..."

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко высказал мнение, что во время чемпионата Европы-2016 игроки сборной России были перегружены физически. Экс-форвард отметил, что соперники россиян по группе убегали от них как от стоячих.

– После матча с Уэльсом на Euro-2016, как рассказал Леонид Слуцкий, футболисты пришли к нему и сказали: "Мы г..." Сейчас никто не признается, кто именно произнес эту фразу. Как относитесь к такой самокритике?

– Все пришли или некоторые?

– Разные данные, но максимум четверо.

– В принципе, четыре футболиста могут быть "г...". В моем понимании. Но если группа игроков приходит к тренеру – это явный подхалимаж. Если на общем собрании команда выражает мысль, что у нее действительно ничего не клеится и надо менять, – это одна ситуация. А если приходят два-четыре игрока и говорят: "Товарищ тренер, мы "г...", но дайте нам еще шанс – это чистой воды подхалимаж.

– Какие у вас впечатления остались от Euro-2016? Нет ощущения, что Слуцкий плохо сработал?

– Было видно, что команда очень тяжелая. От наших убегали, как от стоячих. Возможно, футболистов перегрузили, потому что они вот так не играют даже в чемпионате. Понятно, что на Euro другие скорости. Но в любом случае от человека, который выступает в Лиге чемпионов, соперники не могут каждый раз убегать, как от стоячего. Он либо сделает поправки, либо возьмет зазор. Мне кажется, сборники были перегружены физически. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)