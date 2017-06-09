14:08 | ФУТБОЛ — Англия

Зоран Тошич: "У Слуцкого должно получиться в Англии, ему должно хватить жесткости"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил радость в связи с назначением экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". Серб отметил, что Слуцкому должно хватить навыков для работы с английским клубом.

 
Леонид СЛУЦКИЙ."Пусть фанаты умирают, когда захотят". Что такое "Халл", куда идет Слуцкий

– Я очень рад за Леонида Викторовича, что он принял такую команду, – сказал Тошич. – Он очень хотел поработать в Англии, и ему это удалось. Слуцкий – амбициозный специалист и понимает всю ответственность, которая ляжет на его плечи. Он смог все бросить, поехать в Англию и за очень короткое время выучить язык, что не каждому человеку под силу. Думаю, что Викторович готов к работе и у него должно все получиться, ему хватит жесткости. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами специалист выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го он был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.

В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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armi

Вот и для Зорана наметилась перспектива в АПЛ.

14:27

Green bullet

Они там бабки платят за не пойми кого, Леонид там за 50 лямов фунтов сделает дееспособный коллектив он сборную россии в Халл

14:18