Зоран Тошич: "Не обсуждал со Слуцким трансфер в "Халл"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что следит за результатами экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого в "Халл Сити". Сербский хавбек, летом этого года перешедший в "Партизан" на правах свободного агента, уверен, что российскому тренеру удастся добиться успеха в Англии.

– Следите ли вы за Леонидом Слуцким?

– Конечно, слежу за результатами "Халл". Последние матчи не видел. Но Леонид Викторович умеет выжать максимум из команды. Верю, что он сможет построить успешную карьеру и в Англии.

– Он вас в "Халл" не звал?

– Мы с ним на связи. Правда, трансфер в "Халл" ни разу не обсуждали. Разговаривали про мой уход из ЦСКА и другие темы, но переезд в Англию не затрагивали. (Андрей СИЗЯКИН)

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