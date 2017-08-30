Злоумышленники обокрали клубный магазин "Арсенала"

Грабители напали на один из официальных клубных магазинов "Арсенала", который расположен недалеко от стадиона "Уэмбли". Нападение произошло во вторник вечером, сообщает ESPN.

"Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили, что магазин был взломан. Было похищено большое количество товаров. Подозреваемые скрылись с места происшествия на машине и двух мотоциклах", - говорится в заявлении полиции.