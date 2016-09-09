Златан Ибрагимович: "Жаль, что я не играл под началом Моуринью раньше"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выразил восхищение наставником команды Жозе Моуринью. По словам шведского форварда, он жалеет, что так поздно встретился с португальским специалистом.
- Моуринью - настоящий вдохновитель. Он знает все об игре, - цитирует goal.com Ибрагимовича. - Я не так часто о чем-то сожалею, но мне очень жаль, что я не играл под руководством Моуринью раньше. Когда у меня появилась возможность встретиться с ним в "МЮ", решение было очень легким. Кто бы не хотел поработать с ним? Я попал в выдающийся клуб с выдающимся тренером и выдающимися поклонниками и хочу быть настолько успешным, насколько возможно.
детлеф
раньше он просто его не слушал.помню момент когда златан просил замену явно хромая но маур заменил не его.ибра сильно злился но гол забил.
11:30
ard
странное заявление, с учетом того, что в Интере у Златана в качестве главного тренера был именно Жозе))) Ибрагимович вроде не в американский футбол играет, а такое ощущение, что у него в голову часто прилетает и из-за сотрясений мозга, у него проблемы с восприятием окружающей действительности и его прошлого)))
11:13