Златан Ибрагимович: "Жаль, что я не играл под началом Моуринью раньше"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выразил восхищение наставником команды Жозе Моуринью. По словам шведского форварда, он жалеет, что так поздно встретился с португальским специалистом.

- Моуринью - настоящий вдохновитель. Он знает все об игре, - цитирует goal.com Ибрагимовича. - Я не так часто о чем-то сожалею, но мне очень жаль, что я не играл под руководством Моуринью раньше. Когда у меня появилась возможность встретиться с ним в "МЮ", решение было очень легким. Кто бы не хотел поработать с ним? Я попал в выдающийся клуб с выдающимся тренером и выдающимися поклонниками и хочу быть настолько успешным, насколько возможно.