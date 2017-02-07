18:35 7 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Златан Ибрагимович: "Я все еще верю в попадание "МЮ" в Лигу чемпионов"

0
0
0

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уверен, что его команде по силам войти в зону Лиги чемпионов. Сейчас "МЮ" занимает шестое место в премьер-лиге, отставая от четвертого на два очка.

– Я все еще верю в попадание в Лигу чемпионов, – цитирует ВВС Ибрагимовича. – Несколько месяцев назад расстояние было больше, но мы его сократили. Думаю, мы сами себе враги. Если бы выигрывали свои матчи, набирали бы очки, то находились бы уже в другом положении. Давайте теперь подождем, когда другие начнут терять очки.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ