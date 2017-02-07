Златан Ибрагимович: "Я все еще верю в попадание "МЮ" в Лигу чемпионов"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уверен, что его команде по силам войти в зону Лиги чемпионов. Сейчас "МЮ" занимает шестое место в премьер-лиге, отставая от четвертого на два очка.

– Я все еще верю в попадание в Лигу чемпионов, – цитирует ВВС Ибрагимовича. – Несколько месяцев назад расстояние было больше, но мы его сократили. Думаю, мы сами себе враги. Если бы выигрывали свои матчи, набирали бы очки, то находились бы уже в другом положении. Давайте теперь подождем, когда другие начнут терять очки.