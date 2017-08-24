Златан Ибрагимович: "Я вернулся, чтобы закончить то, что начал"

Нападающий Златан Ибрагимович, подписавший однолетний контракт с "Манчестер Юнайтед", поделился эмоциями и отметил, что хочет закончить начатое. Напомним, что 35-летний шведский форвард перешел в "Юнайтед" летом 2016 года и после окончания сезона стал свободным агентом. Летом футболист восстанавливался после серьезной травмы ноги.

- Я вернулся, чтобы закончить то, что начал, - цитирует Ибрагимовича официальный сайт "МЮ". - Это всегда было как моим, так и желанием клуба, чтобы я остался. Не могу дождаться, когда снова выйду на поле "Олд Траффорд". Однако я также знаю, что мне нужно время, чтобы убедиться, что я полностью готов. Я много работал и продолжу делать это, чтобы вернуться на поле в наилучшей форме.