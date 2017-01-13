Златан Ибрагимович: "Я показал Мхитаряну, как исполнять удар, который привел к лучшему голу декабря"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выразил радость за одноклубника Генриха Мхитаряна, чей гол в ворота "Сандерленда" был признан лучшим в декабре в премьер-лиге. Сам швед стал лучшим игроком декабря в Англии.

– Это был удивительный гол, – цитирует Goal Ибрагимовича. – Такой гол невозможно описать, о нем даже мечтать сложно. Я рад за Мхитаряна, потому что этот гол люди будут помнить вечно. И рад, что я тоже причастен к этому голу. Этот мяч – настоящая красота игры. Да, мы отрабатывали этот удар с Мхитаряном. Тренировались за пару недель до гола. Я точно ему сказал, как нужно делать это движение, какая нужна передача, чтобы все вышло идеально.