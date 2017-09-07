Златан Ибрагимович: "Я никуда не уходил, лишь обновил свой игровой номер"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию, где изображены несколько его футболок под номером 10. "Я никуда не уходил, я лишь обновил свой игровой номер", - написал форвард.

Отметим, что в новом сезоне Ибрагимович будет выступать под номером 10, разрешив новичку команду нападающему Ромелу Лукаку взять 9 номер, под которым швед играл в предыдущем сезоне.

Напомним, что 35-летний игрок перешел в "МЮ" летом 2016 года, но после окончания сезона стал свободным агентом. Летом футболист восстанавливался после серьезной травмы ноги. В августе 2017 года швед подписал с "красными дьяволами" новый однолетний контракт.