Златан Ибрагимович: "Я мог переехать в Англию дважды – в "Манчестер Сити" и "Арсенал"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что он мог переехать в Англию и раньше. Предложения шведскому форварду делали "Манчестер Сити" и "Арсенал".

– Я мог переехать в Англию дважды. Один раз в "Манчестер Сити", другой – в "Арсенал", – приводит Goal слова Ибрагимовича. – Но этого не происходило, и я необязательно должен был появиться в премьер-лиге. Но Моуринью – хороший мотиватор. Он знает, что нужно сделать, чтобы выиграть. Я многому научился у него в "Интере". Кто бы не захотел, чтобы он был его тренером?