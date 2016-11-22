Златан Ибрагимович: "Я как Наполеон - побеждаю во всех странах, где оказываюсь"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович сравнил себя с Наполеоном, говоря об успешном выступлении в разных чемпионатах. Форвард получил в 11-й раз в карьере премию лучшему игроку Швеции.

– Я как Наполеон – побеждал в каждой стране, где оказывался, – цитирует Le Figaro Ибрагимовича. – Я всегда имел смелость принимать новые вызовы. В "ПСЖ" у меня все сложилось успешно – это все видели. Но это уже в прошлом. У меня новая команда, и я пытаюсь поймать такое же чувство, какое у меня было в Париже, где команда развивалась из года в год.