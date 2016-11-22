14:19 | ФУТБОЛ — Англия

Златан Ибрагимович: "Я как Наполеон - побеждаю во всех странах, где оказываюсь"

0
0
0
2

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович сравнил себя с Наполеоном, говоря об успешном выступлении в разных чемпионатах. Форвард получил в 11-й раз в карьере премию лучшему игроку Швеции.

– Я как Наполеон – побеждал в каждой стране, где оказывался, – цитирует Le Figaro Ибрагимовича. – Я всегда имел смелость принимать новые вызовы. В "ПСЖ" у меня все сложилось успешно – это все видели. Но это уже в прошлом. У меня новая команда, и я пытаюсь поймать такое же чувство, какое у меня было в Париже, где команда развивалась из года в год.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Блудный Свин

Поэтому как в Россию ни приедет - получает полнейший отлуп! :)

14:53

garbage

В Россию иди , здесь ты загнешься !!!!

14:27

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ