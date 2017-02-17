Златан Ибрагимович: "Я как Индиана Джонс"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что ему удается выигрывать трофеи во всех клубах, в которых он играет. Форвард сравнил себя с Индианой Джонсом - археологом-кладоискателем из серии приключенческих фильмов.

- Каждый трофей для меня невероятен, - цитирует Sky Sports Ибрагимовича. - Везде, куда я прихожу, я побеждаю, так что буду счастлив, если смогу завоевать еще что-то в карьере. Люди знают, что я стараюсь выложиться по максимуму. Во всех клубах я побеждаю. Я как Индиана Джонс.

Стоит отметить, что Ибрагимович практически не соврал - ему удавалось завоевывать титулы во всех клубах, кроме первого - "Мальме". Также он лишился двух чемпионских титулов в составе "Ювентуса" после крупного антикоррупционного расследования "кальчополи".