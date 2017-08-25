Златан Ибрагимович: "Вернулся в "МЮ, чтобы завершить начатое"

Нападающий Златан Ибрагимович, в четверг, 24 августа, подписавший однолетний контракт с "Манчестер Юнайтед", в своем Инстаграме опубликовал видеоролик, намекнув, что вернулся в клуб, чтобы выиграть титул чемпиона Англии. 35-летний швед отметил, что чувствует в себе силы, чтобы вновь выступать в составе "красных дьяволов".

– Вызовы. В них нет ничего нового, – сказал Ибрагимович. – Я сталкивался с ними, справлялся с ними всю мою жизнь. Они говорили: "Все кончено. Я выдохся и не смогу вернуться. У меня нет голода до трофеев".

Нет! Я решаю, когда все закончится, а не кто-то другой. Сдаться – не вариант. Я упорно работал над своим телом. Чувствую себя сильным. Достаточно, чтобы снова надеть эту футболку, творить историю и оправдать надежды болельщиков. Пришло время завершить то, что я начал. Путешествие продолжается.

Ибрагимович выступал за "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2016/17, по итогам которого покинул клуб на правах свободного агента. Манкунианцы не стали продлевать контракт с шведским нападающим, поскольку в апреле он получил тяжелую травму – планировалось, что он сможет восстановиться к началу 2018 года.

Восстановление Ибрагимовича прошло быстрее прогнозируемого, после чего "МЮ" подписал с ним контракт.

В прошлом сезоне в составе английского клуба он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив 28 мячей. Вместе с "МЮ" он выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.