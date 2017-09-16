Златан Ибрагимович: "Вернулся в "Манчестер Юнайтед", чтобы стать улучшенной версией себя самого"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о том, что он постепенно восстанавливается после тяжелой травмы колена. Недавно швед подписал с английским клубом новое соглашение, рассчитанное до конца сезона.

- Чувствую себя хорошо, - цитирует ESPN Ибрагимовича. - После операции на колене я тренировался каждый день. Когда я вернусь на поле, то буду чувствовать себя лучше, чем раньше. Я вернулся не из-за того, чтобы оставаться тем же, кем был, а чтобы стать улучшенной версией себя самого.