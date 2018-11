Златан Ибрагимович: "Вам повезло, что я не приехал в Англию в 25 лет"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что если бы приехал в Англию 10 лет назад, то смог бы еще лучше проявить себя. Швед выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год.

- Вам повезло, что я приехал в Англию не 10 лет назад, - цитирует Four Four Two Ибрагимовича. - Учитывая то, что я сделал в возрасте 35 лет, представьте, что было бы, если бы мне было 25. Это была бы совершенно другая история.

Когда я приехал в Англию, мне сказали, что я оказался в инвалидном кресле. Все говорили, а я сам их отправил в инвалидное кресло.