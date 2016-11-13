Златан Ибрагимович: "В детстве я хотел быть похожим на Роналдо"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что его кумиром в детстве был бразилец Роналдо. По словам нападающего, самый запоминающийся матч для него - финал чемпионата мира 1998 года, в котором Франция разгромила Бразилию (3:0).

- Когда я был ребенком, то хотел быть похожим на Роналдо, - приводит Mundo Deportivo слова Ибрагимовича. - Его игра была по-настоящему волшебной. Уже тогда я знал, что буду футболистом. Больше всего я вспоминаю финал чемпионата мира 1998 года. Там играл Роналдо и второй мой любимый футболист - Зидан. Это игроки, ради которых стоит смотреть футбол.