Златан Ибрагимович: "Скучаю по своей зарплате в "ПСЖ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в интервью каналу SFR в шутку заявил, что скучает по своей зарплате, которую он получал в "ПСЖ". Шведский форвард защищал цвета парижан с 2012 по 2016 год, а к "МЮ" присоединился в июле на правах свободного агента.

- Скучаете ли вы по жизни в Париже?

- Я скучаю по своей зарплате в Париже.

- Насколько удачно "ПСЖ" выступит в сезоне без вас?

- Не знаю. Думаю, у них сильная команда, у них осталась прежняя философия - выиграть все, включая Лигу чемпионов.