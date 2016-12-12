11:16 | ФУТБОЛ — Англия

Златан Ибрагимович: "Сказал Погба, что это его последний штрафной"

0
0
0

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после матча 15-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0) пошутил по поводу попадания в перекладину одноклубника Поля Погба после удара со штрафного. Перед ударом швед сказал французу, что это его последний штрафной.

– Сказал Полю: "Тебе лучше попасть в ворота, потому что это последний штрафной, который я отдаю тебе", – цитирует пресс-служба клуба Ибрагимовича. – Он стрельнул в перекладину, а если бы забил, то это дало бы "МЮ" уверенность, однако пришлось не успокаиваться.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ