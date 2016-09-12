Златан Ибрагимович: "Рэшфорду необязательно покорять мир уже сегодня"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил большой потенциал партнера по атаке Маркуса Рэшфорда. По словам шведа, у молодого футболиста еще есть шанс заявить о себе в полной мере.

- Во-первых, ему всего 18 лет, он еще молод, у него полно времени, - цитирует официальный сайт "МЮ" Ибрагимовича. - Нужно помнить об этом, когда говоришь о его потенциале. Ему необязательно покорять мир уже сегодня. Это знают клуб, тренер, команда. Мы знаем, на что он способен. То, что видит мир, мы видим каждый день. Нет необходимости давить на него, поскольку это может иметь противоположный эффект. Я буду помогать ему, как и другие. В любом случае, я буду рад, если это поможет.