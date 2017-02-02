Златан Ибрагимович: "Разочарованы, что не смогли победить "Халл"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после ничейного результата с "Халлом" (0:0) в матче 23-го тура заявил, что для его команды это была важная игра, в которой они не смогли создать проблем вратарю "тигров". "Юнайтед" идут на шестом месте в турнирной таблице, "Халл" – на предпоследней строчке чемпионата.

– Мы очень разочарованы, что не смогли победить, – цитирует BBC Ибрагимовича. – У нас были шансы забить, и мы должны были набирать три очка. Это была важная игра. Я не видел моментов, когда вратарю соперника было действительно трудно. Некоторые сэйвы он будто нарочно делал для камер.