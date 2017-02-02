08:18 | ФУТБОЛ — Англия

Златан Ибрагимович: "Разочарованы, что не смогли победить "Халл"

0
0
0
1

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после ничейного результата с "Халлом" (0:0) в матче 23-го тура заявил, что для его команды это была важная игра, в которой они не смогли создать проблем вратарю "тигров". "Юнайтед" идут на шестом месте в турнирной таблице, "Халл" – на предпоследней строчке чемпионата.

– Мы очень разочарованы, что не смогли победить, – цитирует BBC Ибрагимовича. – У нас были шансы забить, и мы должны были набирать три очка. Это была важная игра. Я не видел моментов, когда вратарю соперника было действительно трудно. Некоторые сэйвы он будто нарочно делал для камер.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

mr.objectivity

Что-то не заметил, чтобы Ибрагимович хотел забить...

08:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ